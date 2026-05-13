El aporte estatal se entrega por una sola vez junto a la liquidación de mayo a quienes tengan 65 años o más y cumplan con el tope de ingresos. Revisa los detalles del Bono Invierno.

Durante los meses de mayor frío, aparecen nuevos beneficios para aportar al bolsillo de los chilenos cuando aumentan los gastos en calefacción.

En particular, un grupo que se ve beneficiado son los pensionados, quienes pueden recibir $80 mil por vez única durante el invierno, gracias al conocido Bono de Invierno.

Qué necesitas para recibir $80 extra

Para aumentar tu pensión en $81.257, necesitas cumplir con estos requisitos:

Tener 65 años o más.

Tener una pensión contributiva igual o inferior a $231.440 .

. Ser parte de uno de los siguientes grupos de pensionados: Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) , Instituto de Seguridad Laboral (ISL) , Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) , Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) o mutualidades de empleadores, siempre que reciban una pensión igual o inferior al monto de la pensión mínima de vejez . Pensionados de una AFP que reciban pensión mínima con Garantía Estatal . Personas que reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU) y no tienen otra pensión. Beneficiarios de pensiones de reparación , como las otorgadas a víctimas de prisión política y tortura o exonerados políticos.

de uno de los siguientes grupos de pensionados:





Revisa con tu RUT si te dan el Bono Invierno 2026

Si quieres saber si te transferirán en tu cuenta bancaria este bono, que no requiere postulación, sigue estos pasos:

Entrar al sitio web de Chile Atiende haciendo clic aquí.

Ingresa tu Clave Única.

Revisa tu liquidación para saber si te darán el beneficio.

Para conocer la fecha y el pago del beneficio, haz clic en la imagen de aquí abajo: