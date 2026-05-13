“Es una metáfora”: Pdte. Kast respondió por promesa de expulsar a migrantes irregulares al asumir el gobierno

Durante un encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción, el mandatario aseguró que “si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal”.

El presidente José Antonio Kast abordó este miércoles su promesa de campaña sobre expulsar a migrantes irregulares en su primer día de mandato y sostuvo que era “una metáfora”.

Así lo planteó este miércoles durante un encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción. En medio de su discurso, el mandatario afirmó que “cada uno que vuelva a querer entrar a Chile de manera irregular, lo vamos a detener y expulsar. En ese no vamos a cejar”.

“ Algunos dicen: ‘Oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes’… Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal”, declaró en la actividad.

Sin embargo, el jefe de Estado aclaró que “vamos a hacer cambios importantes en las políticas migratorias y van a ir saliendo voluntariamente muchas personas”, y que quienes decidan retornar al país deben hacerlo por “la puerta” y garantizar “que vienen a trabajar y tienen un contrato”.

El Presidente de la República, José Antonio Kast Rist, participa en la conmemoración de los 75 años de la Cámara Chilena de la Construcción. https://t.co/U0RzsanhPN — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 13, 2026

La promesa de campaña de José Antonio Kast

Durante el período de campaña, el entonces candidato del Partido Republicano dio una “cuenta regresiva” a quienes se mantenían en Chile de forma irregular.

“Les quedan 128 días a los inmigrantes irregulares para dejar el país”, dijo Kast en el debate presidencial de Archi, organizado en noviembre de 2025.

“Al momento de que yo asuma, si es que la ciudadanía opta por nuestra opción, debieran haber bastantes menos”, aseguró en esa oportunidad. Incluso, planteó que gastaría hasta 300 millones de dólares para concretar las expulsiones.