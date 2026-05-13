Alison Mandel desclasificó desconocida reacción del Cuico Roto tras perder reality: Influencer lo desmintió

El creador de contenido negó rotundamente que la situación haya sido como lo expresó la comediante e inclusó comentó que le gustaría ver las “supuestas cámaras de seguridad”.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales una violenta situación que habría protagonizado el influencer Jorge Pichara, conocido como el “Cuico Roto” y su esposa Ivi Simunovic, en la final de un reality de show canino, el cual no ganaron.

La historia fue recordada por Alison Mandel en el podcast “Mari con Edu“, conducido por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, en donde detallaron que la pareja se molestó por la decisión final de ellos como jurado. Ahora, el creador de contenido salió a defenderse, aclarando que nunca los amenazó.

Así fue la pelea del Cuico Roto en reality show de perros

Era el año 2016 y Pichara con Simunovic molestos fueron a golpear la puerta del camarín de los jueces, recordó Alison: “Yo no me olvido de eso porque ahora veo que esa pareja, son influencers muy perfectos, pero yo no me olvido de que nos golpeaban (la puerta), ‘salgan de ahí mar… por qué no ganamos'”.





“¡Que me venga a dar la cara esa con… que le dio el premio a la otra perrita!“, agregó la comediante, comentando que no los dejaron salir de la habitación y debió llegar seguridad para frenar el conflicto.

La respuesta del Cuico Roto tras revelación de pelea

Luego de viralizarse este episodio, Jorge usó sus redes sociales para negar los dichos en el podcast. “Es una pena que después de tantos años, haya personas inventando cosas tan graves sobre nosotros“, partió diciendo el Cuico Roto.

En este sentido, indicó que vivieron “una experiencia muy desagradable” con injusticias y supuestos arreglos por parte de producción, “pero jamás golpeamos puertas para insultar o amenazar a animadores”.

Calificando de comentarios pasivo-agresivos los dichos de Mandel, terminó por negar rotundamente lo ocurrido. “De verdad nos encantaría ver esas supuestas cámaras donde yo aparezco (…) porque JAMÁS haría algo así (sic)”, cerró el influencer.