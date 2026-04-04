04/ 04/ 2026 22:23

Pdte. Kast inicia este domingo su gira a Argentina en medio de frustrada detención de Apablaza

Este domingo el presidente José Antonio Kast iniciará su primera gira internacional a Argentina, un viaje marcado por la fallida detención de Galvarino Apablaza, cuyo paradero sigue desconocido pese a la recompensa de $20 millones ofrecida por autoridades trasandinas. El caso obligó a realizar modificaciones en la agenda del viaje, que incluye reuniones bilaterales con el presidente Javier Milei y otras autoridades argentinas para abordar la búsqueda, cooperación judicial y coordinación entre ambos países.