“Estaba viva” y “estaba enferma”: Adriana Barrientos acusa presunta infidelidad de Cristian Arriagada a Javiera Suárez

La panelista también criticó el presunto romance entre Arriagada y Kika Silva, asegurando que esta última era amiga cercana de Javiera Suárez.

Este viernes, Adriana Barrientos hizo alusión a que Cristian Arrigada, expareja de Javiera Suárez, habría intentado coquetear con otra mujer mientras estaba casado con la comunicadora.

La panelista aseguró que en esa época, Javiera ya se encontraba enfrentando el cáncer, y los hechos habrían ocurrido durante una gala del Festival de Viña.

¿Qué dijo Adriana Barrientos?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana comentó: “Cuando la Javita estaba viva, a mí me llegó una información bien fome”.

En esa misma línea, agregó: “Él le escribía y le mandaba fueguitos por Instagram a una conocida mía y él estaba casado con la Javiera; estoy hablando de coqueteos de Instagram”.

Comúnmente, reaccionar con un fuego a una historia de Instagram, significa que quien lo envía encuentra atractiva a la otra persona, o le parece que se ve muy bien en la fotografía.

“La Javiera encima; fueron días antes de que estuviéramos juntas para la gala del Festival de Viña, y ella estaba enferma”, precisó Barrientos.

Asimismo, agregó: “Una amiga va y me muestra el celular y me dice: “Mira, aquí tengo (mensajes) del doctor Arriagada“.

Finalmente, la panelista criticó el presunto romance entre Arriagada y Kika Silva dado que esta última era una de las amigas cercanas de Javiera y aseguró que en dicha gala de Viña estaban juntas.