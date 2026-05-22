Tita Ureta se convirtió en madre por primera vez: Así fue el anuncio del nacimiento de su hija

Su esposo, el skater chileno Spiro Razis, reveló la noticia este viernes con una fotografía en sus historias de Instagram.

Isidora ‘Tita’ Ureta se convirtió en madre por primera vez en las últimas horas. Su esposo, el skater chileno Spiro Razis, lo anunció este viernes con una fotografía en sus historias de Instagram.

En ella muestra la mano de la bebé apretando lo que sería la mano de unos de sus padres. El deportista no entregó más detalles del nacimiento, solo etiquetó a la periodista.

Durante esta semana, los seguidores de Ureta se mostraron expectantes a la posible noticia. “Vengo a ver si hay novedades”, “¿ya habrá nacido?” y “estamos ansiosos” fueron algunos de los comentarios.





Sin embargo, Ureta aún no se ha pronunciado al respecto. Su última publicación en redes sociales la hizo el fin de semana pasado, para anunciar que su parto se estaría acercando.

“He desarrollado la paciencia como nunca. Cuando ella quiera, va a salir, y nosotros esperándola. La última foto, aquí y ahora, imaginándome como serás “, expresó en dedicatoria a su hija.

Además, agregó: “Gracias a todas las que me han escrito, pero aún está muy cómoda adentro parece ¿Alguien más la tuvo después de las 40 semanas?“.

Entre las madres que respondieron a su pregunta, estaban Meli Noto y Eugenia Lemos, quienes compartieron su experiencia con extensas esperas de parto.