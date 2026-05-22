“El enojo era tan grande que…”: Camilísima reveló tenso momento que habría vivido Daniela Nicolás con el doctor Arriagada

“Yo sé que la Daniela no lo pasó muy bien en esa relación”, expuso la panelista.

Este viernes, Camila Campos, también conocida como “Camilísima”, aseguró que una de las historias que Daniela Nicolás contó en su podcast, tiene como protagonista a Cristian Arriagada.

La panelista aseguró que Daniela no tuvo una buena experiencia mientras estuvo en una relación con el médico cirujano, lo cual habría quedado retratado en su canal de YouTube.





¿Qué pasó entre Daniela Nicolás y Cristian Arriagada?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Camila aseguró: “Yo sé que la Daniela no lo pasó muy bien en esa relación”.

En esa misma línea, reveló: “Probablemente estoy contando una infidencia, pero yo sé que una de las historias que relata Daniela en ese podcast, sin decir nombre, yo sé que se refiere al doctor Arriagada“.

“Cuando ellos eran pareja estable, se van de vacaciones al sur y en esas vacaciones, que son con la familia del doctor”, agregó Campos, mientras que Javier Fernández la interrumpió para asegurar que “estuvieron a punto de casarse”.

La panelista expuso que durante esa jornada “el perrito del hijo de él se pierde y él le echa la culpa a Daniela (…) Daniela quedó como con esa culpa; el perro estaba generando un problema en el momento, entonces ella va a buscar al perro”.

Campos aseguró que Cristian no se unió a la búsqueda de la mascota, y Daniela encontró al perrito envuelto en un alambre de púas. Al tratar de sacarlo, el can la habría mordido fuertemente.

“Pero el enojo de Cristian era tan grande que no hizo nada por ayudarla en ese momento que estaba con una mordedura, sangrando”, aseguró Camilísima.

La modelo necesitaba asistencia médica, pero Arrigada no la habría acompañado al centro asistencial: “Horas después se sensibiliza y quería saber, y la Dani le dijo: ‘No, no, no'”, comentó Campos.

Finalmente, la panelista aseguró que el doctor tampoco llevó a su mascota al veterinario.