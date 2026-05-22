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AHORA | Metro anuncia el cierre de cuatro estaciones de la línea 1

La empresa informó que el servicio solo está disponible entre las estaciones San Pablo a Los Héroes y de Baquedano hasta Los Dominicos.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Este viernes, Metro de Santiago informó el cierre de cuatro estaciones correspondientes a la Línea 1.

Las estaciones cerradas son: La Moneda, U. de Chile (combinación suspendida), Santa Lucía y U. Católica.

Ante esta interrupción, la empresa informó que el servicio solo está disponible entre las estaciones San Pablo a Los Héroes y de Baquedano hasta Los Dominicos.

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