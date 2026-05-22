AHORA | Metro anuncia el cierre de cuatro estaciones de la línea 1
La empresa informó que el servicio solo está disponible entre las estaciones San Pablo a Los Héroes y de Baquedano hasta Los Dominicos.
Este viernes, Metro de Santiago informó el cierre de cuatro estaciones correspondientes a la Línea 1.
Las estaciones cerradas son: La Moneda, U. de Chile (combinación suspendida), Santa Lucía y U. Católica.
Ante esta interrupción, la empresa informó que el servicio solo está disponible entre las estaciones San Pablo a Los Héroes y de Baquedano hasta Los Dominicos.
20:47 hrs. Las siguientes estaciones están cerradas:
La Moneda
U. de Chile (combinación suspendida)
Santa Lucia
U. Católica
Seguiremos informando https://t.co/SIoCCBC77X
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 23, 2026
Noticia en desarrollo…