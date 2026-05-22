Adulta Mayor muerte tras ser atropellada por bus del Sistema Red en Estación Central

La mujer estaba cruzando la calle cuando fue impactada por el bus del recorrido 481.

Un fatal atropello se produjo en la comuna de Estación Central, donde aún trabaja en el sitio del suceso personal especializado.

Todo ocurrió cuando un bus del Sistema Red del recorrido 481 impactó a una mujer adulta mayor en la intersección de las calles Las Rejas y 5 de abril, lo que provocó la muerte de la víctima.





Tras el accidente, la conductora del bus se detuvo en el lugar a la espera de la llegada de servicio de urgencias.

De acuerdo a lo determinado por el Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) quedó a cargo de la investigación.