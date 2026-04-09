“Estudiantes y dirigente”: Identifican a tres implicados en agresión a ministra Lincolao en UACh de Valdivia

Desde el ministerio del Interior se encuentran a la espera de la detención de estos sujetos, quienes habrían tenido “mayor participación” en el ataque.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado dio a conocer que se identificó a tres sujetos que habrían sido partícipices de la agresión a la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral de Valdivia.

En este sentido, enfatizó en los dichos del presidente José Antonio Kast de que es “total y absolutamente reprochable e inaceptable” lo ocurrido. Además, criticó el rol de la casa de estudios sobre las condiciones del evento.

Ministro Alavarado por ataque a Lincolao

En conversación con radio Duna, el jefe de catera indicó: “nosotros materializamos la presentación de la querella para que se pueda seguir desarrollando esta investigación. Durante la mañana me informaron que ya se tiene identificados a los tres líderes que tuvieron mayor participación“.





Sobre estos sujetos, agregó que se debe “esperar su posterior detención”, sin embargo, se les reconoció como “estudiantes y dirigente estudiantiles y existían también antecedentes previos de llamados a esta manifestación“.

“Aquí también yo creo que hay que apelar al rol de la universidad. Cuando alguien invita a su casa a una persona, obviamente que tiene que entregarle la garantía y las condiciones para que esas personas se sientan cómodas. Y acá vemos que una situación que puede ser previsible por los ambientes previos, no se toma ningún resguardo y ninguna medida”, criticó el ministro.

Pese a esto último desde el Gobierno esperan que “la investigación avance rápido, que sean sancionados los responsables”.

“Entendamos que la educación es para formar profesionales, no es para formar activistas políticos violentos, porque aquí, claramente, esta es una manifestación que más por derechos estudiantiles es de carácter político. La intolerancia no se puede tolerar”, cerró con énfasis.