Pdte. Kast respalda a Ximena Lincolao rodeado de ministras en La Moneda: “No corresponde ninguna relativización”

El mandatario aseguró que el ataque marca “un antes y un después” y expresó a la secretaria de Estado tanto el apoyo del Gobierno como el de “los chilenos bien nacidos”.

El presidente José Antonio Kast concedió esta noche un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda junto a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien esta tarde fue agredida en la Universidad Austral de Chile en Valdivia.

“Es un momento duro y triste para nuestra nación”, comenzó diciendo, acompañado por otras ministras mujeres del gabinete. “Lo que hoy vimos es un acto de irracionalidad total, lamentablemente, al interior de una universidad”.

“Un lugar donde debe primar el diálogo, el respeto, la búsqueda de la verdad. Y vimos esa irracionalidad desatada en un grupo de personas que hoy día… ni siquiera merecen llamarse estudiantes”.

“Cuando vemos a una mujer joven, gritarle a alguien como Ximena, que es un ejemplo de mérito, de trabajo, de superación, de esfuerzo, de compromiso con Chile, ‘sáquenle la chucha’… eso es inaceptable“, zanjó.





“No corresponde ninguna relativización de los hechos violentos que vimos y fuimos testigos hoy. Hay algunas personas que respaldan, que dan su solidaridad, pero después le ponen una coma y un pero… esos jóvenes deben sentir vergüenza”.

“Cuenta no solo con nosotros, como equipo, cuenta con todos los chilenos bien nacidos. Porque vuelvo a decir: aquí hay un antes y un después. Esto es inaceptable”, le dijo a la ministra.

Ministra Lincolao: “Yo no tengo miedo”

La ministra Lincolao, por su parte, comenzó su alocución agradeciendo “el apoyo transversal que he recibido y que mi familia ha recibido”. “Yo sé que para mi familia es muy importante saber que hay apoyo porque están preocupados”, reconoció.

“Cuando el rector me invitó a la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile, yo lo vi como una oportunidad y un honor de compartir pero también de conocer a los investigadores, a los científicos, a los estudiantes y a las autoridades”.

“Yo voy a seguir yendo a las universidades”, adelantó. “Nosotros vamos a seguir conversando con los académicos, con los estudiantes. Yo no creo que esto nos para para nada“.





“Ese apoyo transversal que hoy he visto de las autoridades y de todos los colores, creo que es una gran oportunidad para que tengamos un nuevo comienzo, donde nosotros como gobierno podamos todos trabajar juntos por un mejor Chile”.

“Yo no tengo miedo ni creo que esto va a parar para nada ni a mí ni a los otros ministros de seguir trabajando por todos los chilenos y de interactuar con todos los chilenos”, cerró la ministra.