VIDEO | Captan momento exacto en que le arrojan agua a ministra Lincolao

Según las imágenes, una joven se acercó a la autoridad y le tiró en la cara el agua de una botella cuando la autoridad caminaba rápidamente hacia el auto en el que se trasladaba.

Tras la agresión que sufrió la ministra de Ciencias Ximena Lincolao este miércoles durante una visita a la Universidad Austral de Chile, surgieron nuevos registros del complejo momento.

La autoridad se encontraba en la institución de Valdivia en el marco de la inauguración del año académico, mientras en paralelo se desarrollaba un manifestación de estudiantes en el exterior.

Al salir del lugar, la ministra fue insultada y agredida en su camino hacia el automóvil que la trasladaría.





En un nuevo registro cedido por Radio Biobio a CHV Noticias se aprecia el momento exacto en el que una de las manifestantes arroja agua en contra de Ximena Lincolao.

De acuerdo a las imágenes, justo cuando estaba rodeada de su equipo de seguridad, una joven se acercó en medio del alboroto y le tiró el agua de una botella en la cara.

Tras la agresión en la Universidad Austral de Chile, la secretaria de Estado aceleró el paso y el auto que la transportaba huyó del lugar con tanta rapidez que incluso se fue con las puertas abiertas.