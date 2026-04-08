Auto se fue con las puertas abiertas: Video muestra escape de ministra Lincolao tras agresión

La secretaria de Estado abandonó el lugar entre intensos gritos y reclamos de manifestantes que le arrojaron agua, lo que obligó a acelerar su salida al vehículo que la transportaba.

La tarde de este miércoles, la ministra de Ciencias Ximena Lincolao fue agredida durante una visita a la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia.

La autoridad había sido invitada a participar de la inauguración del año académico de la casa de estudios, donde realizó una presentación sobre ejes estratégicos de su cartera.

Sin embargo, debido a una protesta que se desarrollaba en el exterior tuvo que abandonar el Aula Magna del centro de estudios antes de lo esperado.





Cuando dejaba el lugar, escoltada por un equipo de seguridad, fue alcanzada por varios jóvenes que se acercaron a ella para increparla con consignas y gritos.

Según los registros difundidos en redes sociales, en medio de la agitación del momento y mientras Lincolao iba hacia el auto que la transportaba, uno de los manifestantes le arrojó agua, lo que aceleró su salida.

Nuevos registros de un ángulo diferente también dieron cuenta de la urgencia de la ministra Ximena Lincolao y su equipo por dejar el lugar.

Fue tanta la premura que a penas subió al vehículo, este salió con tanta prisa del lugar que se fue con una de sus puertas abiertas.