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Subsidio de Calefacción: Revisa quiénes pueden recibir el beneficio de $100 mil

Es importante señalar que este beneficio económico se entrega de forma automática a las personas que cumplan con los requisitos.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

El subsidio de Calefacción, antes llamado Bono Leña, es un aporte del Estado que busca ayudar a las familias más vulnerables a enfrentar los gastos de calefacción durante el invierno.

Cabe señalar que este beneficio económico se entrega de forma automática a las personas que cumplan con los requisitos y sin la necesidad de postulación.

¿Cuál es el monto del subsidio de Calefacción?

El subsidio entrega un monto único de $100.000 por hogar beneficiario. Dinero que se paga directamente a la persona jefa de hogar, generalmente mediante depósito en CuentaRUT o pago presencial, según corresponda.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio de Calefacción?

El beneficio está dirigido a hogares que cumplan con estas condiciones principales:

  • Pertenecer al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).
  • Residir en la Región de Aysén.

Por último, se agregó que la selección de los hogares beneficiarios se efectúa en orden de prelación, priorizando a la población más vulnerable y sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Revisa acá si eres beneficiario al subsidio de Calefacción

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