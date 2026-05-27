Subsidio de Calefacción: Revisa quiénes pueden recibir el beneficio de $100 mil

Es importante señalar que este beneficio económico se entrega de forma automática a las personas que cumplan con los requisitos.

El subsidio de Calefacción, antes llamado Bono Leña, es un aporte del Estado que busca ayudar a las familias más vulnerables a enfrentar los gastos de calefacción durante el invierno.

Cabe señalar que este beneficio económico se entrega de forma automática a las personas que cumplan con los requisitos y sin la necesidad de postulación.





¿Cuál es el monto del subsidio de Calefacción?

El subsidio entrega un monto único de $100.000 por hogar beneficiario. Dinero que se paga directamente a la persona jefa de hogar, generalmente mediante depósito en CuentaRUT o pago presencial, según corresponda.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio de Calefacción?

El beneficio está dirigido a hogares que cumplan con estas condiciones principales:

Pertenecer al 80% más vulnerable , según el Registro Social de Hogares (RSH).

, según el Registro Social de Hogares (RSH). Residir en la Región de Aysén.

Por último, se agregó que la selección de los hogares beneficiarios se efectúa en orden de prelación, priorizando a la población más vulnerable y sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Revisa acá si eres beneficiario al subsidio de Calefacción