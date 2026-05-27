Subsidio de Calefacción: Revisa quiénes pueden recibir el beneficio de $100 mil
Es importante señalar que este beneficio económico se entrega de forma automática a las personas que cumplan con los requisitos.
El subsidio de Calefacción, antes llamado Bono Leña, es un aporte del Estado que busca ayudar a las familias más vulnerables a enfrentar los gastos de calefacción durante el invierno.
Cabe señalar que este beneficio económico se entrega de forma automática a las personas que cumplan con los requisitos y sin la necesidad de postulación.
¿Cuál es el monto del subsidio de Calefacción?
El subsidio entrega un monto único de $100.000 por hogar beneficiario. Dinero que se paga directamente a la persona jefa de hogar, generalmente mediante depósito en CuentaRUT o pago presencial, según corresponda.
¿Quiénes pueden recibir el subsidio de Calefacción?
El beneficio está dirigido a hogares que cumplan con estas condiciones principales:
- Pertenecer al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).
- Residir en la Región de Aysén.
Por último, se agregó que la selección de los hogares beneficiarios se efectúa en orden de prelación, priorizando a la población más vulnerable y sujeto a la disponibilidad presupuestaria.