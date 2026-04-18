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Lluvia en Santiago: Revisa a qué hora comenzarán las precipitaciones en la Región Metropolitana

La llegada de un sistema frontal podría marcar el regreso de las precipitaciones a la Región Metropolitana. A continuación te detallamos un pronóstico actualizado.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, entregó un pronóstico actualizado respecto a la jornada lluviosa que podría llegar a la zona central durante el término de este fin de semana.

De acuerdo a lo informado por el experto, se espera que las precipitaciones regresen a la capital con la llegada de un sistema frontal que se hará presente este sábado entre las regiones del Maule y Los Lagos, para en las siguientes horas cubrir la zona central.

Asimismo, se espera que durante el día lunes, Santiago presente temperaturas que irán a la baja con una máxima de 15º aproximadamente.

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De acuerdo al análisis de Eduardo Sáez, durante la tarde y noche de este domingo podrían haber precipitaciones en la zona oriente y cordillerana de Santiago.  

Sin embargo, la jornada de mayor intensidad se vivirá durante la madrugada y parte del día lunes con la aparición de un nuevo sistema frontal.

De igual manera, el meteorólogo advirtió que este pronóstico se mantiene en desarrollo.

 

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