17/ 04/ 2026 08:29

Comenzaron las precipitaciones en Santiago: Revisa el pronóstico del tiempo de este fin de semana

Ya cayeron trazas de precipitación en algunos sectores de la Región Metropolitana, es decir gotitas, sobre todo en la Cordillera. Según información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, este viernes, en la zona el cielo estará parcial, sin embargo se volverá a nublar acercándose la noche. Durante el fin de semana, específicamente el sábado, podrían caer chubascos por la tarde y seguir el domingo. Para la próxima semana, un día en específico se prevén precipitaciones junto a bajas temperaturas.