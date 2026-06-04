“No es cierto”: Exfiscal Gajardo desmiente al ministro Quiroz tras dichos sobre el secreto bancario

Carlos Gajardo rebatió las declaraciones del titular de la cartera de Hacienda y destacó los casos en los que sí es posible levantar el secreto bancario.

Carlos Gajardo desmintió al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en relación a sus dichos sobre el secreto bancario.

El secretario de Estado aseguró que inició “un trabajo” para avanzar en esta materia, luego de que el proyecto levantamiento del secreto bancario quedara en suspenso tras no lograr el quórum para su aprobación.

Al respecto, Quiroz señaló que “el levantamiento del secreto bancario es siempre con una orden judicial. La potestad última para el conocimiento del secreto bancario es siempre el Poder Judicial”.





Esos dichos fueron rebatidos por el exfiscal Gajardo a través de su cuenta de X: “Esto no es cierto ministro”.

Según explicó Gajardo “existen diversos casos en que la ley permite levantar el secreto bancario sin orden del juez”.

Entre ellas, destacó los casos de: operaciones sospechosas el banco las debe reportar a la Unidad de Analisis Financiero, saldos cuando se exceden las 1500 UF al mes (Ley 21453) e informar por más de 50 transferencias (ley 21713).

Esto no es cierto Ministro.

Existen diversos casos en que la ley permite levantar el secreto bancario sin orden del juez:

-operaciones sospechosas el banco las debe reportar a UAF

-saldos cuando se exceden las 1500 UF al mes. (Ley 21453)

– informar + 50 transferencias (ley 21713) https://t.co/RdkroM2APo — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) June 4, 2026

Gobierno busca impulsar cambios en materia de secreto bancario

En el marco de las acciones destinadas a fortalecer la persecución del dinero vinculado a organizaciones ilícitas, el Gobierno manifestó este jueves su intención de avanzar en una propuesta relacionada con el secreto bancario.

Tras participar en la comisión de Salud del Senado, el ministro Quiroz informó que ya comenzó un trabajo al respecto junto al Ministerio de Hacienda.

“Hemos iniciado una labor hace poco tiempo y próximamente se conocerán más detalles de una iniciativa que estamos preparando”, señaló.

La autoridad agregó que Hacienda aborda esta materia con especial atención y sostuvo que existen mecanismos para perfeccionar la legislación vigente y reforzar la colaboración en la detección de recursos asociados a actividades ilícitas.

No obstante, precisó que cualquier levantamiento del secreto bancario deberá mantenerse bajo autorización judicial y no mediante una vía administrativa.