Ministro Quiroz dice trabajar en proyecto para levantar secreto bancario tras negativa oficialista en el Senado

Aunque el oficialismo votó en bloque para rechazar el levantamiento administrativo del secreto bancario, ahora desde el propio Gobierno anunciaron que trabajan en una propuesta, aunque sin adelantar plazos.

Aumenta la presión para el Gobierno en torno al levantamiento del secreto bancario, pues ahora el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que inició “un trabajo” para avanzar en la materia, aunque sin revelar plazos.

Esto, a menos de 24 horas de que el proyecto fuera discutido en el Senado la medida no logró el quórum para su aprobación, pues se registraron empates en dos votaciones de manera consecutiva.

Desde la oposición hubo reacciones inmediatas tras la votacción, reprochando la negativa oficlista. “El narcotráfico está feliz con ustedes gobernando”, expresó la diputada Gael Yeomans (FA).

Sumado a lo anterior, reparó en que el “presidente Kast propone registro de vándalos pero sus parlamentarios votan en contra del levantamiento del secreto bancario“.





Quien también manifestó su posición fue el legislador de la misma colectividad, Diego Ibáñez, quien explicó que el proyecto contemplaba auditorías internas, intervención de la Unidad de Análisis Financiero e informes a la Comisión de Seguridad del Congreso.

“Lamentable que no se apruebe”, manifestó el parlamentario. “Se tendrá que votar en una próxima sesión. Si no le tememos a nada ¿Por qué rechazar?“, preguntó en su cuenta de X. Megaoperativo de la PDI reinició debate

La iniciativa cobró especial relevancia esta semana luego de un megaoperativo de la Policía de Investigaciones que desbarató a una estructura criminal ligada al Tren de Aragua y que operaba en distintas regiones del país.

En total, 19 personas fueron detenidas por los delitos de extorsiones a dueños de locales nocturnos, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos.

No solo eso, ya que el procedimiento llamado Operación Tokio detectó el lavado de activos por más de $75.000.000.000 que habrían ido a parar a Colombia.





Uno de los detenidos fue un ejecutivo de nacionalidad venezolana que trabajaba en Banco Santander y que colaboró activamente con el lavado de dinero.

Su conocimiento de la industria habría permitido al Tren de Aragua dar un barniz de legalidad a fondos que provenían de la comisión de delitos graves, al menos, durante tres años.

A raíz de lo anterior, el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió este miércoles sobre las dificultades regulatorias vigentes para rastrear el dinero ilícito.

En ese sentido, en conversación con Radio ADN afirmó que “sería más sencillo investigar estos delitos si la Fiscalía pudiera, sin autorización judicial, revisar las cuentas de cualquier persona”.





Gobierno avanza propuesta por secreto bancario

Ahora, como parte de las estrategias del Estado para la persecución del dinero de organizaciones ilícitas, desde el propio Ejecutivo dieron a conocer este jueves su intención de avanzar en una política relativa al secreto bancario.

A la salida de la comisión de Salud del Senado, el ministro Quiroz señaló que “he iniciado un trabajo que lo partimos hace poco y van a ir conociendo detalles más adelante, posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda“.

“El Ministerio de Hacienda toma este tema muy en serio y pensamos que hay formas inteligentes de mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello”, adelantó, recalcando que respetarán que la apertura del secreto se realice por vía judicial, y no administrativa.