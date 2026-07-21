Enel anuncia cortes de luz en comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 7 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 22 de julio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Recoleta, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, La Florida, La Reina y Vitacura.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este miércoles 22 de julio

Conchalí: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Recoleta: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

Recoleta: Desde las 14:00 hasta las 17:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.