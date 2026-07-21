Bono de hasta $1,5 millones: Estas son las ayudas estatales para los afectados por el sistema frontal

Distintos estragos del temporal han dejado a múltiples familias damnificadas en varias zonas del país. Revisa acá los beneficios a los que podrán acceder.

Producto de los estragos que ha dejado el sistema frontal que afecta a gran parte del país, son cientos de familias las afectadas por ello.

A raíz de esto, distintas ayudas estatales irán destinadas a quienes quedaron damnificados y sufrieron graves pérdida materiales.

Bono de Recuperación de Enseres de hasta $1,5 millones

El Gobierno anunció la entrega de un Bono de Recuperación de Enseres para las personas que cumplan con dos requisitos:

Haber quedado damnificado por la salida del mar en la zona costera de Penco y sectores aledaños. Haber completado el registro de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

El monto que recibirán los afectados dependerá del nivel de daño que sufrió el hogar , de acuerdo a los grados determinados por el catastro de la FIBE.

De este modo, el Bono de Recuperación de Enseres se distribuirá de la siguiente forma:

Hogares con afectación baja : $375 mil pesos

: $375 mil pesos Hogares con afectación media : $750 mil pesos

: $750 mil pesos Hogares con afectación alta : $1.125.000 pesos

: $1.125.000 pesos Hogares con afectación muy alta: $1.500.000 pesos

El pago del aporte estatal se realizará mediante un depósito en la CuentaRUT del Banco Estado.





Bolsillo electrónico de emergencia para afectados por sistema frontal

El Gobierno también adelantó que habrá un “sistema de bolsillo electrónico” que permitirá a las familias “enfrentar aquellos gastos de mayor magnitud ”.

Si bien aún no se conocen más detalles de esta ayuda económica, el biministro Claudio Alvarado aseguró que la administración “estará presente para colaborar y ayudar“.

“Si hay que apretarse el cinturón en otro ítems del presupuesto, lo haremos para privilegiar la situación de emergencia”, agregó la autoridad.

Aumento del Seguro de Cesantía para afiliados en zona de catástrofe

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) anunció distintos beneficios para los afiliados en zona de catástrofe, es decir, en toda la región de Coquimbo y la provincia de Huasco.

Entre ellos, está la disminución en el número de cotizaciones exigidas para acceder al Seguro de Cesantía con cargo a la Cuenta Individual de Censantía (CIC):

Para contratos indefinidos o trabajadores de casa particular: De diez a ocho

Para contratos a plazo fijo o por obra: De cinco a cuatro

Además, para quienes acceden mediante el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) con todo tipo de contrato, baja de diez a ocho.

Asimismo, la AFC confirmó el aumento en el monto de pago del seguro para los afiliados que registren su último trabajo en la región de Coquimbo o en la provincia del Huasco.

Si ya lo cobra: Incrementa en julio y agosto

Si aún no lo solicita: Incrementa en los dos primeros pagos

Si recibió su quinto pago: Tendrá dos adicionales automáticos, equivalentes al 30% de su renta imponible promedio

Este beneficio estará vigente durante la declaración de zona de catástrofe o hasta 60 días después de su término.