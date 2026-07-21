“Te pido perdón”: Claudio Fariña confirmó el fallecimiento de su madre con emotivo mensaje de despedida

“Te quise mucho, tal vez lo demostré poco, pero en tu infinita sabiduría lo sabías perfectamente”, indicó el comunicador.

Este martes, el periodista Claudio Fariña confirmó el fallecimiento de su madre a través de sus redes sociales con un emotivo texto de despedida.

El comunicador compartió una publicación de hace más de 50 años con su madre, cuando él era solo un bebé.





Claudio Fariña despide a su madre

“Hasta siempre, mamá. Con esta foto que tiene más de medio siglo, te doy las gracias, me despido y te pido perdón”, comenzó diciendo Fariña en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “Fuiste la primera voz de mi consuelo y la última que siempre quise escuchar ¡Gratitud infinita por todo!”.

“Desde el primer día de mi existencia con un dramático ‘parto’ que casi nos mata a los dos hasta la bendita paciencia con que te tomaste cada nuevo dolor de cabeza que te dí, y que no fueron pocos”, comentó el periodista.

Claudio revivió algunos pasajes importantes de su vida y luego admitió: “Voy a extrañar cada pelea, cada discusión y cada reencuentro, como la consecuencia obvia de parecernos tanto”.

“Te quise mucho, tal vez lo demostré poco, pero en tu infinita sabiduría lo sabías perfectamente”, indicó el comunicador.

Finalmente, sin entrar en mayores detalles sobre el deceso, Fariña agradeció a quienes despidieron a su madre junto a él y luego concluyó: “Gracias por tanto, perdón por tan poco de vuelta. Hasta siempre”.

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