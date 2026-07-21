Mindep cambia de opinión y autoriza los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

A través de sus redes sociales, el Ministerio del Deporte informó que se autorizó el uso del Estadio Nacional para los conciertos de la exitosa banda, los cuales están programados para octubre.

Este martes y a través de sus redes sociales, el Ministerio del Deporte informó que se autorizó el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS.

“Tras la revisión de la nueva propuesta presentada por la productora, el ministerio del Deporte informa que el IND aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional”, se indicó en un comunicado.

Se agregó que la empresa organizadora incorpora una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto.





Estos ajustes permitirían reducir el impacto sobre la cancha, principal inconveniente que se había generado y que había llevado a la ministra Natalia Ducó a anunciar la cancelación de los conciertos, programados para octubre de este año.

Por último, se informó que esta medida fue comunicado a Universidad de Chile, Federación de Fútbol de Chile, ANFP y Club Atlético Santiago, para poder coordinar el desarrollo de actividades deportivas en el principal coliseo deportivo del país.