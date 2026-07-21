“Duermes conmigo”: Exponen nuevos chats de Lucas Lama con otras mujeres y lapida a Cote López

En la conversación, Lama le asegura a esta mujer que Cote terminó la relación hasta el próximo 15 de agosto.

Este martes revelaron nuevas presuntas conversaciones de Lucas Lama con una mujer mientras aún estaba en pareja con Cote López.

Así lo expuso el portal Infama en su cuenta de Instagram, a pesar de que en las conversaciones, quien sería Lucas asegura que su relación con Cote terminó hace 3 días.





Nuevos chats de Lucas Lama

“No soy infiel; nos dimos un tiempo hace como tres días. Anda en otra hasta el 15 de agosto; no es que hayamos peleado, pero anda full hijos, como se le van dos, no me pesca hace como un mes”, señala quien sería Lucas.

En esa misma línea, agregó: “Entonces me soltó un tiempo, por eso me dijo: ‘Amor, sea libre, vaya a su depa, salga, no sé, porque no le estoy dando el amor que se merece hasta el 15. Igual fome para mí, pero bueno, es lo que hay”.

Minutos más tarde, la DJ Isi Glock le envió un video y conversaciones de Lucas con otra chica a la página RyTMedios y, en dichos chats, Lama le insiste a esta persona para juntarse.

“¿Dónde andas? Ven a verme, pasa a verme al depa si está para encerrarse no más”, a lo que ella contesta: “Pero yo saldría con mis amigas, junta de chicas”.

“Pero duermes conmigo” , responde Lama finalmente y, además, la publicación cuenta con un video donde aparece Lucas con una mujer en una especie de bar.

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