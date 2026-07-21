Una fue vinculada a Nano Calderón: ¿Quiénes son las mujeres que revelaron la presunta infidelidad de Lucas Lama a Cote López?

Alexandra Muriel estuvo vinculada recientemente a una polémica con la expareja de Nano Calderón, Rebeca Naranjo.

Durante la noche de este lunes, se expuso una presunta infidelidad de Lucas Lama a Cote López, a través de la exposición de una serie de chats de WhatsApp.

En esa misma línea, la empresaria hizo alusión a los rumores, confirmando el quiebre definitivo con Lama y señalando: “ Los cuernos siempre me han servido para afirmar mejor mi corona”.





¿Quiénes revelaron la presunta infidelidad de Lucas Lama?

Sin embargo, todo habría comenzado por una transmisión en vivo de quien sería Alexandra Muriel, una influencer con 100 mil seguidores en Instagram.

La joven estuvo vinculada a Nano Calderón a fines de mayo, cuando salieron juntos de fiesta y Rebeca Naranjo arremetió contra ella.

En esa transmisión también estaba Alexa Duk, una joven que cuenta con más de 15 mil seguidores en la plataforma y que se sigue mutuamente con el hijo de Raquel Argandoña y otras celebridades como Fran Maira e Ignacia Michelson.

Según el registro, que fue rescatado por el portal Infama, quien sería Alexa se niega a mostrar las conversaciones, a lo que Alexandra contesta: “¿Por qué? Hay que desenmascarar a los perros”.

La joven se convence y lee que Lucas le habría dicho que su relación con López “fue solo pantalla”.

Luego, Alexa asegura que muestra las conversaciones “solo porque a mí me cargan los hombres infieles, así que Lama, si estás viendo…”, y lanza un insulto.

“Yo no soy tan good vibes, pero me carga esa h… porque a mí me la han hecho y duele”, comentó Duk.

Finalmente, ambas jóvenes han estado juntas en los últimos días, dado que Alexandra atraviesa un complejo momento personal, tras denunciar en redes a su expareja por acoso y agresión física.

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