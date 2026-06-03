Levantamiento del secreto bancario queda en suspenso: Hubo dos empates consecutivos

La medida no logró quórum pues se registraron empates en dos votaciones de manera consecutiva, por lo que se deberá votar nuevamente en una próxima sesión.

La Cámara del Senado votó la tarde de este miércoles el proyecto que buscaba establecer el levantamiento administrativo del secreto bancario.

Dicha propuesta estaba incluida en la propuesta inicial del proyecto de ley que establece el Subsistema de Inteligencia Económica y Secreto Bancario.

Este fue presentado en 2023 y actualmente se encuentra en su tercer trámite constitucional en el Senado, y tras su discusión dicho apartado obtuvo una nueva negativa en el Congreso.

En cuanto a las votaciones, la medida no logró quórum pues se registraron empates en dos votaciones de manera consecutiva, por lo que se deberá votar nuevamente en una próxima sesión.





Fue esta misma jornada cuando diputados del FA, PS, PC, PPD e independientes hicieron un llamado a aprobarlo luego del megaoperativo que desbarató un brazo extorsivo del Tren de Aragua.

La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, argumentó que “las transferencias bancarias son parte de las acciones que realiza el narcotráfico y el crimen organizado, y que están perjudicando la protección de la seguridad de nuestra nación“.

Oposición lamentó no alcanzar el quórum

A través de su cuenta de X, el senador Diego Ibáñez señaló que “el presidente Kast, por intermedio del subsecretario de Hacienda, solicitó votación por separado y logró un empate consecutivo“.

“La norma establecía la autorización judicial como regla general, pero administrativamente se podría levantar en casos específicos“, explicó en la plataforma.





Continuó: “Si es una operación sospechosa previamente reportada y necesaria, si se trata del reporte de un banco, si se refiere a una personalidad jurídica o un funcionario público“, ejemplificó.

“Para resguardar los derechos de las personas, el levantamiento administrativo estaría sujeto a una auditoria interna, responsabilidades penales para el funcionario de la UAF y un informe remitido a la Comisión de Seguridad del Congreso”, siguió.

“Lamentable que no se apruebe”, expresó. “Se tendrá que votar en una próxima sesión. Si no le tememos a nada ¿Por qué rechazar?“, cerró.