Cámara respalda aumento de sueldo mínimo y proyecto pasa al Senado: Este es el monto aprobado

“Tenemos que balancear la protección del poder adquisitivo del salario mínimo con poder generar empleo”, dijo Tomás Rau, ministro del Trabajo, tras la votación del proyecto.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como un aumento en el monto de la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.

Con 91 votos a favor, 48 en contra y 10 abstenciones, la iniciativa tuvo luz verde con el respaldo de Libertarios y el Partido de la Gente, mientras que en la oposición votaron en contra desde el Partido Radical hasta el Partido Comunista.

Vale recordar que, en un principio, el Ejecutivo propuso subir el ingreso mínimo desde $539.000 a $546.546, es decir, un incremento de $7.546. Sin embargo, durante el debate legislativo se acordó un reajuste mayor, equivalente a un 2,7%.

De esta forma, el sueldo mínimo para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años quedará fijado en $553.553 (bruto) . La cifra representa un aumento de $14.553 respecto del monto vigente.





La iniciativa quedó lista para pasar al Senado, donde continuará su tramitación legislativa. De ser aprobada, contempla un incremento retroactivo desde el 1 de mayo de 2026.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, agradeció el respaldo en la Cámara y defendió la necesidad de generar un equilibrar: “Tenemos que balancear la protección del poder adquisitivo del salario mínimo con poder generar empleo”, señaló.

En contraparte, el diputado Jorge Brito cuestionó que con esta cifra el “sueldo mínimo disminuye en términos reales“. Esto, porque “el aumento del costo de la vida es mayor que el aumento del salario mínimo”.

Aumentan asignaciones y subsidio familiar

De acuerdo a lo informado por la Cámara, el proyecto también considera las siguientes cifras ajustadas para las asignaciones familiares y maternales del Sistema Único de Prestaciones Familiares (SUF):

$22.601 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $649.039

$13.870 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no supere los $649.039 y no exceda de $947.990

$4.382 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $947.990 y no exceda de $1.478.539

El subsidio familiar, en tanto, quedó fijado en $22.601 para el año 2026.