¿Canción del año? María José Quintanilla y Los Vásquez rompieron internet con inédita colaboración

“No Te Vayas” marca el primer dúo entre ambos artistas y destaca por reunir lo mejor de ambos músicos: el característico “pop cebolla” y el sonido ranchero y mexicano.

María José Quintanilla continúa en un momento estelar de su carrera y, ahora, tras anunciar un tercer concierto en Movistar Arena, publicó su nueva canción que cuenta con la flamante colaboración de Los Vásquez.

Se trata de No te vayas, una emotiva y apasionada cumbia que mezcla a la perfección el sello de ambos artistas: el característico “pop cebolla” del dúo y el sonido ranchero de la artista.

El sencillo fue estrenado este jueves 4 de junio y ya se encuentra en todas las plataformas digitales, además, ya está sonando en radios y medios de comunicación de todo el país.

“Era un cruce que estaba ahí, dado. Había que ponerle fecha y qué bueno que lo logramos“, expresó Ítalo Vásquez en conversación con Radio ADN.

Quintanilla, por su parte, aseguró que la unión de ambos proyectos era algo natural: “Parte de la música de Los Vásquez se quedó en el ADN de los chilenos. Es parte del cancionero de muchas familias”, destacó.

La autora de Fue Difícil, además, recordó que este viernes a partir de las 12:00 horas inicia la venta de entradas para una tercera fecha de su próxima serie de conciertos en el Movistar Arena.