SHOA se refiere a la posibilidad de tsunami en costas chilenas tras terremoto en Japón

A través de su cuenta de X, Senapred dio a conocer el informe del SHOA luego del terremoto ocurrido en el país asiático.

Este martes se registró un potente terremoto en Japón, más específicamente a 22 kilómetros de la ciudad de Kumamoto.

El potente sismo tuvo una magnitud de 7.1 y una profundidad de solo 10 kilómetros. Autoridades locales llamaron a evacuar zonas costeras por alerta de tsunami.





Tras esto, a través de la cuenta en X de Senapred se informó que el SHOA descartó la posibilidad de tsunami en costas chilenas.

“SHOA indica que sismo magnitud 7.1 localizado a 22 kilómetros al sur de Kumamoto, Japón, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.