SHOA se refiere a la posibilidad de tsunami en costas chilenas tras terremoto en Japón
A través de su cuenta de X, Senapred dio a conocer el informe del SHOA luego del terremoto ocurrido en el país asiático.
Este martes se registró un potente terremoto en Japón, más específicamente a 22 kilómetros de la ciudad de Kumamoto.
El potente sismo tuvo una magnitud de 7.1 y una profundidad de solo 10 kilómetros. Autoridades locales llamaron a evacuar zonas costeras por alerta de tsunami.
Tras esto, a través de la cuenta en X de Senapred se informó que el SHOA descartó la posibilidad de tsunami en costas chilenas.
“SHOA indica que sismo magnitud 7.1 localizado a 22 kilómetros al sur de Kumamoto, Japón, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.
#SenapredInforma #SHOA indica que sismo magnitud 7.1 localizado a 22 kilómetros al sur de Kumamoto, #Japón, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
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— SENAPRED (@Senapred) July 28, 2026