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SHOA se refiere a la posibilidad de tsunami en costas chilenas tras terremoto en Japón

A través de su cuenta de X, Senapred dio a conocer el informe del SHOA luego del terremoto ocurrido en el país asiático.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este martes se registró un potente terremoto en Japón, más específicamente a 22 kilómetros de la ciudad de Kumamoto.

El potente sismo tuvo una magnitud de 7.1 y una profundidad de solo 10 kilómetros. Autoridades locales llamaron a evacuar zonas costeras por alerta de tsunami.

Tras esto, a través de la cuenta en X de Senapred se informó que el  SHOA descartó la posibilidad de tsunami en costas chilenas. 

“SHOA indica que sismo magnitud 7.1 localizado a 22 kilómetros al sur de Kumamoto, Japón, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

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