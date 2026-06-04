Expresidente Eduardo Frei firmó respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori en Perú

El democratacristiano se sumó a otros 13 expresidentes de la región en el marco de la segunda vuelta en Perú. “Reafirma nuestra convicción democrática y fortalece nuestro compromiso con la libertad”, destacó Fujimori.

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle firmó una carta de apoyo a la candidatura a la presidencia de Perú de Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta electoral.

El democratacristiano se sumó a otros 13 exmandatario de Latinoamérica del Grupo Libertad y Democracia en apoyo a la elección de este domingo.

“Es un honor recibir el respaldo de 14 expresidentes iberoamericanos a nuestra candidatura a la Presidencia de Perú”, comentó Fujimori en su cuenta de X.





La candidata destacó que este apoyo “reafirma nuestra convicción democrática y fortalece nuestro compromiso con la libertad, el Estado de derecho y el desarrollo de nuestro país”.

“Lo recibo con responsabilidad y renuevo mi determinación de trabajar por un Perú más seguro, ordenado y unido. Asimismo, reafirmo mi compromiso con la Constitución, la alternancia democrática y el equilibrio de poderes”, agregó.

Sobre el comunicado en el que respaldan su candidatura, señalan que “sus propuestas representan, con claridad y convicción, la defensa de la economía de mercado , la seguridad ciudadana, el fortalecimiento institucional y el respeto irrestricto a las libertades individuales que los peruanos merecen y reclaman”.

Keiko Fujimori disputará la segunda vuelta por la presidencia de Perú este domingo 7 de junio ante el candidato de izquierda, Roberto Sánchez.