El detalle en show de Shakira que desató teoría viral en el Mundial 2026: “Fue la de Temu, no la original”

Los fanáticos que estaban siguiendo la transmisión de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 advirtieron importantes cambios en la apariencia de la artista, lo que desató especulaciones sobre una supuesta doble.

Shakira se tomó la inauguración del Mundial 2026 con un sorprendente show en el Estadio Azteca de México.

La colombiana se sumó al Burna Boy para interpretar Dai Dai, el himno de esta edición de la Copa del Mundo.

El show de la artista desató una ola de reacciones en redes sociales, no solo por la calidad de su performance, sino que también por un particular detalle: Internautas sugirieron que utilizó una doble .





El misterio que desató Shakira en inauguración del Mundial

Shakira apareció en el cierre de la ceremonia inaugural para ponerle el puntapié inicial a la fiesta del fútbol y de inmediato generó una serie de reacciones.

Los comentarios apuntaron principalmente a su apariencia, ya que muchos notaron que la artista lucía muy diferente a sus últimas apariciones en público.

Incluso hubo muchos que especularon que quien habría aparecido en la cancha del Estadio Azteca no era la propia Shakira sino que una doble.

“No se ustedes pero esta Shakira que estuvo en la inauguración del mundial, fue la de Temu y no la original“, “no me pueden decir que esta es Shakira. ¡Qué mal doble!“, y “dirán lo que quieran pero esa no es Shakira”, fueron algunas de las reacciones.

No me pueden decir que esta es #shakira #mundialdefútbol

Que mal doble !! pic.twitter.com/gYI1zNaFnP — NatyLeiz (@Natyleiz) June 11, 2026

Duda real. Si es Shakira? Algo me dice que es una imitadora pic.twitter.com/lhOj0OgUt0 — alanenserio (@alanenserio) June 11, 2026

Somos los reyes del “no era”.

“No era penal”

“No era Shakira” Pero es que neta neta neta no era HAJAJAJAJA pic.twitter.com/PTybVU9bBV — Elán (@_elan_) June 11, 2026