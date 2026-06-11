Mira acá EN VIVO, ONLINE y GRATIS la ceremonia inaugural del Mundial 2026
Varios artistas subirán al escenario para dar vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre los que destacan Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin y Maná.
Este jueves, es el esperado inicio de la Copa del Mundo 2026, que de manera inédita se disputará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.
De hecho, en Ciudad de México se disputará el partido inaugural, más precisamente en el mítico Estadio Azteca, donde la selección local medirá fuerzas ante Sudáfrica, reeditando el partido inaugural de 2010.
Desde FIFA se indicó que la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 comenzará 90 minutos antes del primer partido del torneo, programado para las 15:00 horas.
En la previa del encuentro entre México y Sudáfrica, la música será protagonista y entre los artistas que subirán al escenario para dar vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentran Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
México vs Sudáfrica en Mundial 2026: Dónde ver la ceremonia de inauguración
El primer partido del Mundial entre México y Sudáfrica y la ceremonia inaugural serán transmitidos en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura.
Además de la TV abierta, el choque lo puedes ver de manera online y totalmente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Cómo descargar la App MiCHV para ver México vs Sudáfrica y la ceremonia inaugural
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido inaugural, debes realizar el siguiente proceso:
- En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
- Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
¿A qué hora es la ceremonia de inauguración?
El esperado primer partido del Mundial 2026 inicia a las 15:00 horas de Chile de este jueves 11 de junio, sin embargo, Chilevisión comenzará la transmisión dos horas antes (13:00), donde se podrá disfrutar de la fiesta inaugural.