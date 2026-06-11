Tres bodas y una fianza: Banquetera acusada de engañar a matrimonios quedó libre al pagar millonario monto

La propietaria de Probarte, una reconocida empresa de la región de Valparaíso, recibió prisión preventiva pero luego quedó en libertad. Según Fiscalía, serían al menos 60 los afectados.

Natalia Álvarez, propietaria de Probarte, fue formalizada este martes y el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, minutos más tarde quedó en libertad tras acceder a una millonaria fianza.

Se trata de una reconocida empresa de banquetería acusada de una presunta estafa a decenas de parejas en la región de Valparaíso, pues la acusaron de no llegar a sus matrimonios con el servicio adquirido.

En dicha audiencia, el tribunal acreditó el delito de estafa y luego salió libre al pagar 5 millones de pesos. En total, según Fiscalía, las parejas afectadas superan las 60 y el perjuicio está por sobre los 120 millones de pesos.





“Lo principal es irnos a juicio y determinar la real inocencia de nuestra representante, que ella no era la dueña de Probarte al momento de los hechos. Entre 2021 y 2025, la representación legal y dueño era el coimputado”, alegó el abogado defensor.

Este último sería la pareja de Álvarez, José Galarce. Sobre él pesa el mismo delito y no compareció a la audiencia, por lo que el tribunal emanó una orden de detención en su contra.

Ahora, el Ministerio Público tendrá 120 días para para recopilar la mayor cantidad de antecedentes que logren demostrar que la pareja continuaba captando clientes a sabiendas de su falta de solvencia económica para prestar dichos servicios.