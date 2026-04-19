River Plate vs Boca Juniors: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el Superclásico argentino

River Plate recibe a Boca Juniors en el partido más importante del fútbol argentino, Superclásico que se juega en el Estadio Más Monumental.

River Plate y Boca Juniors protagonizan este domingo uno de los partidos más esperados del planeta, jugando el gran Superclásico del fútbol argentino.

El Millonario de Paulo Díaz está invicto desde el arribo del entrenador Eduardo Coudet, acumulando 6 victorias en los últimos 7 partidos disputados entre todas las competencias.

Por el otro lado está el Xeneize de Williams Alarcón y Carlos Palacios, quienes vienen de una sólida victoria sobre Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de River Plate vs Boca Juniors?

El partido de River ante Boca, válido por la fecha 15° de la liga argentina, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá de manera online este importante encuentro. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre River Plate y Boca Juniors por liga argentina

El compromiso de La Banda contra el Azul y Oro inicia a las 16:00 horas de Chile de este domingo 19 de abril.

El estadio en esta ocasión es el Más Monumental, donde se esperan más de 85 mil hinchas alentando al Millonario.