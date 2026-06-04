La respuesta de Marcelo Salas por el club más importante de su carrera: “Se pueden molestar”

El Matador tuvo que escoger entre Universidad de Chile y los diferentes elencos que defendió en el extranjero, entregando una llamativa respuesta.

Marcelo Salas dejó una huella en el fútbol. Con goles memorables y un tremendo rendimiento, el Matador hizo una importante carrera en Chile, Argentina e Italia.

Tras lucirse en varios elencos, el ex delantero fue consultado sobre el club más importante en el que realizó su carrera deportiva.

En ese punto, el otrora goleador de la Selección Chilena optó por evitar una respuesta clara para evitar tener inconvenientes.





¿Qué dijo Marcelo Salas?

Durante una campaña publicitaria, Salas contestó: “La pregunta es difícil. Voy a pasar en esta respuesta. Puede haber damnificados, se pueden molestar”.

De todas formas, el otrora artillero remarcó entre risas que “todos los equipos fueron importantes. Es más diplomático”.

Adicionalmente, el Matador aprovechó de contar uno de los rituales que marcó su carrera.“Un gorro. Lo ocupé hasta que murió”, desclasificó.

Tras ser formado y ser campeón en Universidad de Chile, el ex atacante pasó por River Plate, Lazio de Italia y la Juventus, retirándose en Los Azules en el 2008.