Liga de Naciones Femenina: Cómo ver GRATIS Chile vs Ecuador en la App MiCHV

La Roja tendrá su última presentación en el torneo que entrega pasajes para el Mundial, apostando a obtener puntos vitales que le permitan quedar a un paso del repechaje.

Un partido fundamental es el que jugará la Selección Chilena ante Ecuador, rival al que recibirá en una nueva fecha de la Liga de Naciones Femenina.

La Roja tendrá su última presentación en el torneo debido a que posteriormente queda libre, por lo que debe ganar para quedar intentar asegurar su cupo en el repechaje rumbo al Mundial 2027.

En base a esto, el entrenador Luis Mena intentará repetir la buena actuación que le permitió derrotar a Uruguay a mediados de abril.





Dónde ver el partido de Chile vs Ecuador EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Ecuador será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completa cobertura.

Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevarán totalmente gratis este crucial cotejo por la Liga de Naciones Femenina.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Ecuador

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Hora del partido entre Chile y Ecuador por Liga de Naciones Femenina

El duelo del combinado nacional contra La Tri comenzará a las 19:00 horas de Chile de este viernes 5 de junio, disputándose en el Estadio Nacional.