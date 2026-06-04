La dura autocrítica de Lucas Cepeda sobre el nivel de La Roja: “Somos la peor selección de Sudamérica”

En la previa del amistoso contra Portugal, el delantero del Elche hizo un potente análisis del momento de la Selección Chilena.

La previa del partido amistoso de Chile contra Portugal tuvo a Lucas Cepeda realizando una durísima autocrítica sobre el nivel de La Roja, la que lo llevó a quedar al margen del Mundial 2026.

En diálogo con la prensa, el delantero del Elche fue enfático y apuntó: “Hay que ser realistas, nosotros somos la peor selección de Sudamérica y hay que afrontarlo como adultos, como gente grande que somos”.

El extremo remarcó que el plantel tiene que “ir para adelante para poder salir de esta situación, porque tenemos jugadores para eso”.





El joven de 23 años pidió a los hinchas nacionales “que nos apoyen, que confíen en nosotros, que vamos a dar todo para volver a tener a la selección donde se merece”.

“Con humildad y trabajo creo que eso se puede lograr, pero paso a paso. Este fin de semana tenemos una linda oportunidad para demostrarlo”, añadió.

Sobre el choque contra la escuadra comandada por Cristiano Ronaldo, Cepeda señaló que “dentro de la cancha somos 11 contra 11 y el que hace mejor las cosas se lleva el triunfo. Si nosotros hacemos el juego que nos pide el profe y estamos finos en los detalles, creo que podemos obtener un buen resultado”.

¿Cuándo juegan Chile y Portugal el amistoso internacional?

El partido de Chile ante Portugal está fijado para el sábado 6 de junio, comenzando a las 13:45 horas de nuestro país.

El escenario será el Estadio Nacional de Lisboa, donde se espera un gran marco de público.