VIDEO | ¡Histórico! Así fue el primer gol de Lucas Cepeda en Europa

El atacante chileno fue clave en la victoria de su equipo frente al Valencia tras ingresar desde la banca y anotar su primer gol en tierras europeas.

Lucas Cepeda festejó su primer gol en Europa y le dio la victoria al Elche FC por 1-0 frente al Valencia. Una jornada inolvidable para el chileno, que fue decisivo para salvar a su equipo de la parte baja de la tabla.

El atacante nacional ingresó desde la banca en la segunda mitad con la misión de entregar respuestas ofensivas a un Elche que, con el empate, se complicaba aún más en LaLiga.

Cuando ya el partido entraba en la recta final, el ex Colo-Colo aprovechó un pase entre líneas para poner el 1-0 que sentenciaría el marcador.





Así fue el gol con el que Lucas Cepeda le dio la victoria al Elche

Con tan solo un minuto dentro del campo de juego, Cepeda recibió un pase en la entrada del área de parte de Aleix Ferbas.

Tras quedar mano a mano con el golero, el chileno definió de zurda para llevar la pelota a la red y festejar por primera vez en tierras españolas al minuto 73 del encuentro.

A continuación puedes ver el primer gol de Lucas Cepeda en Europa