Sin licencia y con auto de lujo: La divertida anécdota de Pablo Contreras y Cristiano Ronaldo

El defensa chileno y CR7 fueron compañeros en el Sporting de Lisboa, donde el delantero tuvo que pasarle las llaves de su auto por un importante motivo.

Cristiano Ronaldo apunta a ser una de las figuras del Mundial 2026. Con 41 años, el delantero tiene una última oportunidad de dar que hablar en una cita planetaria junto a Portugal.

Años antes de que el luso se convirtiera en un jugador que rompe tantos récords, hubo un chileno con el que compartió divertidas historias.

Todo se dio en el Sporting de Lisboa en el que el ariete fue compañero de Pablo Contreras, ex defensa nacional que estuvo algunas temporadas junto a CR7.





Pablo Contreras fue “chofer” de Cristiano Ronaldo

En conversación con CHV Noticias, el otrora futbolista de Colo Colo se refirió a la etapa en la que ambos defendieron a uno de los grandes de Portugal entre 2002 y 2003.

Consultado sobre si Ronaldo le comentó que quería ser el mejor del mundo, el ex zaguero reveló: “Siempre. Fui poco visionario cuando me lo dijo, porque nunca le pedí una camiseta del Sporting, pero siempre tenía algo diferente Cristiano en el entrenamiento”.

“Un chico muy profesional, que siempre daba un poquito más de lo que a lo mejor podíamos dar nosotros”, agregó.

Contreras aprovechó de contar ua divertida anécdota en la que manejó un auto del ariete. “Al tener 17 años no tenía licencia para conducir. Y su representante le regaló el Mercedes”.

“En ocasiones me pedía que lo pasara a buscar y me prestaba la llave de su auto. Encantadísimo de haber sido su Uber por un año completo, jaja. Fue grato, linda experiencia”, añadió.

Tras el término de la temporada, Cristiano fue fichado por el Manchester United y posteriormente por el Real Madrid, mientras que el chileno continuó jugando en equipos de España y Grecia.