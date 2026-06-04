Tim Payne aparece en la órbitra de club sudamericano: El insólito obstáculo que hay para ficharlo

Tras convertirse en la sensación en la previa del Mundial, un cuadro argentino estaría interesado en contratar al jugador de Nueva Zelanda.

Tim Payne es la sensación de la previa del Mundial 2026. El seleccionado de Nueva Zelanda pasó de desconocido a figura en muy pocos días.

Todo eso se originó por la campaña de un influencer, quien hizo una campaña buscando al jugador con menos fama de la cita planetaria y dando con el defensor, quien pasó de tener poco más de 5.000 seguidores en Instagram a 5 millones.

La situación no quedó ahí y ahora ya se especuló con que un club argentino está interesado en fichar al futbolista del Wellington Phoenix, tarea que no asoma nada sencilla.





¿Tim Payne ficha en un equipo argentino?

Según consignó TyC Sports, Deportivo Riestra de Argentina tiene en la mira al zaguero que disputará un Mundial por primera vez en su carrera.

El citado medio afirmó que el principal obstáculo para los trasandinos es contactar a Payne, teniendo en cuenta que no existe una comunicación directa con él o algún representante.

Pese a esto, el Malevo apuesta a establecer algún tipo de negociación y comenzar un fichaje que sería histórico, teniendo en cuenta la repercusión que ha tomado su carrera.

Esta no es la primera vez que Riestra realiza un movimiento llamativo. El 2024, el club fue multado por colocar solamente un par de minutos en un duelo por la liga profesional a Spreen, un streamer cercano a la institución.