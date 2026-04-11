“Intentan dejarme mal”: Coté López reaccionó a “funa” tras ácido comentario sobre sus trabajadores

La influencer salió al paso de las críticas que recibió por reírse de las recientes muertes que han afectado a los miembros de su equipo. “Tenemos humor negro, pero (…) la gente obvio no lo entendería”, expresó.

A través de sus historias de Instagram, Coté López explicó unos controversiales dichos que pronunció en un breve video que luego terminó por eliminar este viernes en la misma plataforma.

“Ayer subí un video donde hablaba con Claudia y Mario que son familia (no trabajadores)”, comenzó explicando, para luego transparentar el contexto del polémico registro.

“Antes del video nos reíamos porque últimamente solo nos vemos para funerales, ya sea de ellos o de mi familia”, continuó la empresaria, sobre la broma que recibió una lluvia de críticas en redes sociales.

López continuó asegurando que “estábamos riéndonos” y que “ellos mismos me decían ‘bueno, cuando se muera alguien más volvemos a venir“, jajaja”.

“Me conocen desde que nací”, subrayó. “Tenemos humor negro. Pero lo bajé solo porque la gente obvio no lo entendería. No me río de que se les haya muerto personas, ¿¡qué les pasa en la cabeza!? Es increíble cómo intentan todo el rato dejarme mal, ya me tienen agotada”, cerró.





El polémico video de Coté López

“Equipo Queens Club, levante la mano. Llegó la Claudia con Mario, otro funeral más, no han tenido mucho funeral”, se oye decir a la influencer en el video, que fue borrado horas después de ser publicado.

En esa línea, agregó: “Ay, perdón, es que a Mario se le murió la mamá hace poquito”, lo que generó que esta persona cambiara drásticamente la expresión de su rostro.

La mujer que se encuentra a su lado también hizo lo mismo, por lo que Cote, entre risas, señaló: “Eso es muy triste, pero después otro amigo, ahora una mamá, no sé qué. Los veo solo por eso”.

Finalmente, concluyó el video tocando el hombro de Claudia y diciendo: “Ustedes saben que soy de humor negro” y cambió drásticamente el tema.