Yiego Pizarro confirmó quiebre amoroso con influencer: Hizo especial llamado en Fiebre de Baile

Durante la emisión de este lunes, Diana Bolocco consultó al participante sobre los rumores que circulaban en redes sociales sobre su actual situación sentimental. Ante esto, el joven indicó que “sí, es cierto que estoy soltero”.

Yiego Pizarro, participante de Fiebre de Baile, sorprendió este lunes a los televidentes tras confirmar su quiebre amoroso con la influencer Makarena Rodríguez.

Tras su duelo contra Itay Vargas, el conocido “bailarín del Metro” fue consultado por Diana Bolocco sobre su actual situación sentimental en medio de rumores en las redes sociales.

Participante de Fiebre de Baile confirmó quiebre amoroso

“Se especulan muchas cosas. Tú sabes cómo son las redes sociales. ¿Tu corazoncito está bien? ¿Estás soltero? ¿Triste? ¿Contento?”, preguntó la animadora del estelar.





Ante la consulta, Pizarro sinceró que actualmente no está en pareja. “A ver, ¿cómo explicarlo? Estamos bien, sí, es cierto que estoy soltero. No hubo pelea, no hubo nada; por las circunstancias, preferimos seguir como amigos. No hay nada malo dentro de lo que pasó, sino fue un acuerdo de los dos”.

El joven aclaró que su ruptura se dio en buenos términos y optó por mantener los detalles en reserva. “Estamos en buena, sí. Prefiero no hablar del tema aquí porque no es alguien que esté aquí mismo en el canal, pues como que es una relación que viene de antes (de su llegada al programa)”, explicó.

Antes de cerrar el tema, Yiego llamó a evitar comentarios hacia su expareja producto de esta separación. “Tampoco quiero que le lleguen comentarios porque no ha pasado nada terrible, la verdad”, concluyó.

Cabe mencionar que Diego y su expolola, Makarena Rodríguez, se hicieron conocidos por publicar videos bailando en TikTok. Sin embargo, desde hace un tiempo no subían nada juntos, por lo que desató especulaciones entre sus seguidores.