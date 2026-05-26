Nuevo hallazgo remece investigación por concejala desaparecida: PDI encontró patente de su auto

Según información preliminar, el objeto fue hallado hace más de una semana en un punto específico del río Loncomilla donde la PDI ha concentrado intensos operativos de búsqueda.

Un nuevo y relevante antecedente surgió en la investigación por la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, quien permanece desaparecida desde el 15 de junio de 2025.

Durante las últimas horas, se confirmó el hallazgo de la placa patente correspondiente al vehículo de la autoridad comunal en medio de diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) en el río Loncomilla.

Según información preliminar, la patente fue encontrada hace más de una semana en un punto específico del río donde la PDI ha concentrado intensos operativos de búsqueda durante el último tiempo.

El hallazgo se produjo en el marco de un amplio despliegue encabezado por distintas brigadas policiales, incluyendo equipos de homicidios y unidades subacuáticas, quienes realizaron pericias en sectores cercanos a Villa Alegre utilizando botes Zodiac, maquinaria pesada y robots submarinos.

Aunque inicialmente trascendió que se habrían encontrado otras piezas, como parte de un parachoque, finalmente se confirmó que el único elemento recuperado hasta ahora corresponde a la placa patente original del automóvil blanco de la concejala.





Hablan hijas de concejala tras hallazgo de patente

Javiera y Camila, hijas de la concejala María Ignacia González, detallaron que “son trabajos de la semana antepasada, pero fue producto de informes del año pasado que llegaron a ese lugar“.

“No es el parachoque, sino que solamente la patente” , precisó Javiera en declaraciones al medio local Sin Editar Noticias.

Además, la familiar manifestó su asombro por el hallazgo a casi un año de la desaparición, teniendo en cuenta que periciaron “el mismo lugar durante tanto tiempo”.

“Solamente están en búsqueda del vehículo que debería estar ahí cerca y los trabajos van a seguir hasta que ya no se pueda continuar por las lluvias”, indicó sobre las diligencias en el río Loncomilla.

Respecto a este nuevo hallazgo, Camila sostuvo que “es una sensación rara, tenemos confianza aún de que se está haciendo un buen trabajo y esperamos que puedan encontrar algo más ahí”.