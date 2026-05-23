Sopaipillas caseras: Recetas fáciles y rápidas para capear el frío
El tradicional plato es uno de los favoritos en Chile en días con bajas temperaturas y para prepararlo en casa solo se necesitan cuatro ingredientes.
Estos días en gran parte del país los días estarán marcados por un descenso de las temperaturas e incluso por la llegada de sistemas frontales en algunas regiones.
En ese contexto, la sopaipilla es desde hace décadas una preparación que se ha convertido en un clásico en el paladar de los chilenos, en especial en días de frío y lluvia.
Formas de preparación hay muchas y existen quienes las prefieren de forma tradicional y también pasadas. Para su preparación solo se necesitan cuatro ingredientes básicos: harina, zapallo, manteca y chancaca (en caso de sopaipillas pasadas).
A continuación te dejamos los ingredientes y el paso a paso para preparar tu variedad favorita.
Receta de sopaipillas caseras
Ingredientes:
- 2 tazas de harina (sin polvos de hornear)
- 1 taza de zapallo molido (opcional)
- 2 cucharaditas de manteca
- 1/2 cucharadita de sal
- Aceite para freír
- 1 cucharadita de polvos de hornear
Preparación:
- Coloca el zapallo cocido y molido junto a la manteca y súmale la sal a gusto y polvos de hornear en un pocillo.
- Luego, amasar hasta formar una masa homogénea y convertirla en una bola.
- Utilizando un uslero, estirar la masa e ir cortando círculos.
- En paralelo, poner a calentar aceite en un sartén e ir friendo las masas.
- Una vez que estén cocidas, colocar las sopaipillas sobre papel absorbente para quitarles un poco de aceite.
- Agrega el aderezo que más te guste.
Preparación para sopaipillas pasadas
Ingredientes:
- Agua
- 500 gramos de chancaca
- Ralladura de naranja
- 2 ramas de canela
Preparación:
- En una olla poner agua junto a la chancaca, ralladura de naranja y canela.
- Esperar que la mezcla se disuelva.
- Colocar las sopaipillas a remojar y luego servir.