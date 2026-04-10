“Lo escuchaba hablar con sus amigos…”: Cote López confirmó quiebre definitivo con Lucas Lama y respondió a críticas

Tanto Lucas como Cote borraron todas sus fotografías juntos en redes sociales.

Este jueves, Cote López sorprendió en redes sociales al publicar dos videos en los que confirma que su relación con Lucas Lama terminó definitivamente.

Además, la empresaria se dedicó a aclarar cada uno de los rumores que han surgido sobre ella en el último tiempo.





¿Qué dijo Cote López?

“El término fue netamente porque estamos en etapas diferentes de la vida y es difícil intentar coincidir”, señaló Cote.

La empresaria aseguró que comenzó a vivir un proceso de duelo 8 meses antes de terminar su matrimonio con Luis Jiménez, por lo que ese, ya es un tema superado para ella.

Sin embargo, la enfermedad de su abuela y posterior muerte hicieron que terminara necesitando contención y amor, algo que solo encontró en Lucas, quien aseguró que la hizo sentir como una “diosa” y como si “no tuviera defectos”.

“Yo lo escuchaba hablar con sus amigos y decía: ‘Chuta, ellos están pensando en eso, mientras yo estoy pensando en una empresa'”, explicó López.

En esa misma línea, admitió: “Yo viví mucho más, estudié mucho, viví en muchos países, tengo hijos, tengo una familia, tengo muchas empresas. Entonces por ahí dije: ‘No, esto no va'”.

Cote recalcó que sus prioridades son sus hijos, su familia y su empresa: “Lucas llegó, tuvimos una conversación, lo intentamos y la verdad es que, para mí, las segundas oportunidades nunca funcionan y duró un día”.

“No deja de estar el cariño, no dejo de estar agradecida de que él me mostró nuevamente algo que yo pensé que no iba a volver a sentir. Me divertí mucho, me dio mucho amor, le entregó mucho amor a mi familia, a todos, así que le tengo mucho cariño”, agregó.

Finalmente, la pareja borró todas las publicaciones en redes sociales donde aparecían juntos.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨Maria Jose Lopez Merino✨ (@cotelopezm)