Coté López admite consumo de drogas en redes sociales: “Contesto con la verdad”

La empresaria confesó cuáles sustancias a probado, sin embargo, hizo el llamado a no seguir su ejemplo.

Coté López respondió en redes sociales qué drogas ha probado luego de ser consultada por sus seguidores.

Llamando a no seguir el ejemplo, la empresaria confirmó que había probado una serie de sustancias a lo largo de los años e incluso reveló una reciente experiencia.

“No lo hagan en sus casas”

A través de una caja de preguntas en Instagram, un usuario le consultó a Coté si fumaba marihuana, a lo que esta contestó con el hashtag “fotodechicamala”.





“No fumo yerba, pero sí fumé varias veces hace años… también hace como tres años probé el éxtasis, jamás coca tussi y esas cosas”, confesó la influencer.

Asimismo, dio a conocer una reciente experiencia con la ketamina: “Hace unos meses probé keta y también un par de veces, pero no tengo personalidad adictiva, gracias a Dios”.

“PD: No lo hagan en sus casas, yo solo contesto con la verdad, pero hay mucha gente que se queda pegada y viven un horror ellos y su familia… no sigan el ejemplo“, añadió a modo de cierre la empresaria.