“Ojalá lleguen bien”: Tere Paneque se quebró en vivo al presenciar despegue de la misión Artemis II

A través de Instagram, la astrónoma y divulgadora científica compartió un video desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Este miércoles, la astrónoma chilena Teresa Paneque presenció en vivo el despegue de la Misión Artemis II, luego de recibir una invitación exclusiva de la NASA.

A través de Instagram, la científica compartió un video desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos.

La destacada divulgadora científica manifestó su sorpresa por el despegue de la nave con cuatro astronautas a bordo, cuyo objetivo es alcanzar la órbita lunar.





“¿Salió antes o qué? Está saliendo. Qué potencia, dios mío”, expresó la chilena antes de gritar de emoción.

Durante el avance del cohete, Tere explicó que “está curvando, casi que te da la sensación de que se está cayendo. Ay, dios mío, ¡ahí van humanos!“.

Entre lágrimas, pidió que los tripulantes regresen sanos y salvos. “Ojalá que lleguen bien. La siguiente parte es en 10 días más, hay que esperar a que vuelvan a la Tierra”, expresó.

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