“Se mueren el dolor…”: Coté López preocupó al revelar que fue internada tras fuertes síntomas

La empresaria e influencer transparentó su preocupación por haber adquirido alguna bacteria o virus estomacal en redes sociales. “Hace una hora ya me volvió el dolor y es terrible”, expresó.

Preocupación generó María José López, mejor conocida como Coté López, tras publicar este viernes unos registros en redes sociales al interior de un recinto hospitalario.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió una serie de historias donde mostró que fue internada debido a un cuadro médico. Según relató, aún no recibe diagnóstico.

“Mi gente bella, gracias a todos por la preocupación”, comenzó diciendo. “De verdad que todavía no sabemos qué m… es”, manifestó la influencer en un video en la plataforma.





Según agregó el clip, los síntomas apenas la han dejado dormir: “Se mueren el dolor, lo que es, onda que te despiertas en la noche, (el dolor es) como en la boca y el estómago“.

Aunque aseguró que está recibiendo tratamiento para el dolor, agregó que continúa sintiendo fuertes malestares. “Hace una hora ya me volvió el dolor y es terrible”, expresó.

Finalmente comentó que su pareja, Lucas Lama, está “exactamente igual”, por lo que especuló que “seguramente algo nos pegamos”. “Lleva no sé, 12 días, una cosa así. Y ya ha bajado como 10 kilos, y con el dolor también que se retuerce”.

Mira el video a continuación: