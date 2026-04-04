“No como antes”: Coté López sorprendió al revelar quién la cuida tras su operación

La empresaria se encuentra con reposo luego de que le destaparan el conducto biliar, sin embargo, su dolor abdominal seguiría persistente.

Durante un mes estuvo sufriendo Coté López debido a un agudo dolor abdominal, el que terminó en una operación de urgencia para destapar su conductor biliar.

Luego del procedimiento médico, la empresaria volvió a su hogar para iniciar su reposo, periodo en el que, según contó, ha estado muy bien acompañada y cuidada.





¿Quién cuida a Coté López tras ser operada?

A través de una caja de preguntas en sus historias de Instagram, le preguntaron a la influencer sobre su estado de salud y cómo lo estaba sobrellevando, ya que en pleno malestar Coté terminó su relación con Lucas Lama.

“¿Quién te está cuidado, Coté? ¿Sigues en reposo?” le escribió una usuaria, a lo que ella respondió junto a una fotografía de su madre: “Mi mamacita, obvio. Sí, sigo en reposo, estoy en mi camita, aún me duele, no como antes, pero duele”.

Recordemos que la empresaria estuvo durante semanas sufriendo dolores abdominales hasta que fue diagnosticada con la bacteria Helicobacter pylori, sin embargo, el malestar siguió aumentando hasta que llegó a un centro asistencial de urgencias y finalmente la operaron.