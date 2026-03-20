“Me pillaron varias heridas”: Pareja de Cote López actualiza su estado de salud tras complejos días junto a la empresaria

Tanto Lucas Lama como Cote López comenzaron con fuertes malestares estomacales en los últimos días, los cuales no han cesado a pesar de haber ido varias veces a un centro asistencial.

La pareja de Cote López, Lucas Lama, actualizó su estado de salud este viernes tras haber vivido complejos días junto a la empresaria.

Repentinamente, ambos comenzaron a sentir un fuerte malestar estomacal y Coté López había comentado que estaban estudiando si estaba la bacteria Helicobacter Pylori en su cuerpo, pero anoche ella encendió las alarmas tras grabar un video desde la clínica.





El estado de salud de la pareja de Cote López

Por parte de Lucas Lama, no se sabía mucho sobre su estado de salud; sin embargo, a través de sus historias de Instagram, aclaró: “Para la gente que está preocupada por mí, vengo saliendo de una endoscopía y me pillaron varias heridas en la boca del estómago y cólon”.

En esa misma línea, agregó: “Ya empecé con tratamiento y al fin me mejoraré, ya que la he sufrido como nunca”.

Finalmente, el deportista bromeó y declaró: “Y para qué les cuento lo buena que está la anestesia”.

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