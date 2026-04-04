“¿Y el tatuaje?”: Coté López confirma fin de su relación con Lucas Lama

La empresaria reveló que junto a su expareja se encontraban en “diferentes etapas de la vida”, por lo que no pudieron seguir con su relación.

Coté López tuvo una desafortunada semana tras ser operada por problemas estomacales, sin embargo, a muchos de sus seguidores les llamó la atención que mientras ella estaba internada, su pareja, Lucas Lama, hacía su vida aparte.

Por esto último es que alguien le consultó a la empresaria sobre cómo iba su relación, a lo que ella respondió enfáticamente: nuevamente está soltera.

Coté López anuncia que volvió a la soltería

“Terminaron con Lucas, andaba a caballo cuando estabas en la clínica y ahora playa“, le escribió un usuario a través de una caja de preguntas en Instagram.

Aprovechando la consulta, Coté lo confirmó: “Sí, hace unos días y prefiero aclararlo al tiro para que no empiecen especulaciones o inventos de engaños o cosas por el estilo”.

“Créanme que nadie nunca me dio tanta seguridad en ese ámbito que él“, añadió la influencer sobre su noviazgo que duró, publicamente, alrededor de cuatro meses.





Respecto al motivo del quiebre, ella aclaró que la decisión fue “netamente porque estamos en etapas diferentes de la vida y es difícil intentar coincidir, igual me fue a ver a la clínica, lo adoro y todo lo mejor para él”.

La noticia del quiebre entre Coté y Lucas fue anunciada en primera instancia por el portal Infama, donde los usuarios recordaron el tatuaje de Lamas que dice “María José” en la parte baja de su abdomen.

“¿Y el tatuaje?“, fue una de las preguntas que más se repitió entre los comentarios del anuncio de que la pareja había terminado.